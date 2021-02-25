بطريرك الكلدان: رسالة البابا للعراق أن الإيمان الذي يفرّق يمكنه أن يوحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال بطريرك بابل على الكلدان لويس روفائيل الأول ساكو، إن البابا فرنسيس سيأتي الى العراق ليقول إن الإيمان الذي يفرّق يمكنه أن يوحد أيضاً.

هذا ومن المقرر أن تجري زيارة البابا للعراق في الفترة من 5 إلى 8 آذار/مارس المقبل، وهي الأولى لخليفة مار بطرس الى هذا البلد.

وبهذا الصدد، أضاف البطريرك الكلداني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، أن “هذا حدث استثنائي ننتظره منذ عقود. كنا بحاجة إليه بشدة بعد كل هذه السنوات من الظلام. زيارة البابا للعراق تبعث بادرة أمل، لا لبلدنا وحسب أو للمجتمع المسيحي فقط، بل للشرق الأوسط بأكمله”.

وذكر الكاردينال ساكو، أن “العراق يغرق في أزمة اندلعت منذ عقود. أولاً حروب صدام حسين، فالحصار الدولي، الآثار المأساوية للغزو الأمريكي عام 2003، ثم الإرهاب والطائفية والفساد المستشري، زوال الدولة المركزية، ظهور تنظيم (داعش)، انتشار الفقر، جرائم القتل والميليشيات المنقسمة على أساس ديني”.

واشار الى أن “كل هذا قد أركعنا لنصبح دولة انطوت تحت ظلها، وهنا، تمتلك رسالة البابا للسلام والأخوة أهمية استثنائية”، حيث “يأتينا قائلا إن الدين لا يفرق، بل على العكس من ذلك تماماً، يمكن يوحد، فهو يساعد على إيجاد لغات مشتركة في الله وفي الإيمان. يجب أن نضع حداً لتدهور التعايش المدني”.

وأوضح ساكو، أن “في العراق كما في مناطق الشرق الأوسط الأخرى، يتم استغلال الدين لأغراض سياسية، يقتل المرء باسم الله. وهنا تكمن أهمية النداء البابوي، المسيحي العميق، الذي يغير المنظور جذريًا، وهو أن في مركز الدين لا يوجد الله بل الإنسان”، حيث “يصبح ابن الله إنسانًا ليكون الإنسان إنسانًا”.

وأكد رأس الكيسة الكلدانية في العراق والعالم على أن “البابا يأتي ليخبرنا بأننا جميعًا إخوة، كلنا أبناء الله، ضد أي خصوصية، وضد أي شخص يستخدم الدين ليسود على الآخرين”.

وردا على سؤال حول ما سيقول البابا في لقائه الزعيم الشيعي المعتدل علي السيستاني في النجف؟ قال “تم التخطيط لإجراء محادثة خاصة طويلة بينهما. أنا متأكد من أنهما سيفهمان بعضهما البعض. إنهما شخصان غير رسميين وعفويين. السيستاني رجل حكيم، صوفي بالمعنى الروحي، وسوف ينسجم جيدًا مع فرنسيس”.

وذكّر البطريرك ساكو بأن “البابا قد تحدث بالفعل إلى العالم السني خلال الرحلة التي قام بها قبل عامين الى جامعة الأزهر في القاهرة. لقد حان الوقت له ليفعل الشيء نفسه مع داعية شيعي مهم”، لافتا الى أن “غالبية الشعب العراقي من الشيعة”.

ووفقًا للكاردينال ساكو، فإن “حضور البابا سيسهم في جذب انتباه العالم إلى مأساة الكنائس الشرقية، القديمة جدًا والتي لم تكن هشة أبدًا كما هي حالياً”. وأوضح أن “حقيقة أنه اختار الاحتفال بالقداس حسب الطقوس الشرقية وليس باللاتينية لم يكن مجرد تفصيل بسيط، فلم يحدث هذا من قبل مطلقاً”.

وخلص البطريرك الكلداني معلقاً على خوف بعض المؤمنين من هجوم ما لتنظيم (داعش)، مبينا أن البابا ليس في خطر: “فالإجراءات الأمنية هائلة، وقد فقد (داعش) قوته، وبقيت منه خلايا صغيرة معزولة”.