حماس تفرج عن 45 معتقلا “أمنيا” مع قرب الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت حركة (حماس) إن أجهزتها أفرجت عن “45 معتقلًا وموقوفًا أمنيا في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة”.

وكانت الحكومة الفلسطينية طالبت قبل أيام حركة (حماس) بالافراج عن 80 معتقلا وموقوفا من حركة (فتح) بالسجون في قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح الخميس، إنها أفرجت “عن 45 معتقلًا وموقوفًا أمنيا في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة”.

وأضافت أن “هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة درست ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وجرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة”.

واشارت الى أنه “تم إنهاء ملفات 45 محكومًا وموقوفًا، والإفراج عنهم صباح اليوم”، الخميس.

ولفتت الى أن “كل القضايا التي تمت معالجتها جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد نفت وجود أي معتقلين أو موقوفين سياسيين بالضفة الغربية وسط استهجان حركة (حماس).

وستجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 أيار/مايو المقبل تليها الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/يوليو.

وستكون هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2006 والرئاسية الأولى منذ العام 2005.