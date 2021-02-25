أسقف روما المساعد: “عنف غبي وشرس” سلب حياة سفيرنا ومرافقه وسائقهما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأسقف المساعد لأبرشية روما، الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس إن “عنفاً غبياً وشرساً” سلب حياة سفيرنا ومرافقه وسائقهما.

هذا وقد جرت الخميس، مراسيم الجنازة الرسمية للسفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو ومرافقه عنصر الدرك (كارابينييري) فيتّوريو ياكوفاتشي، في كاتدرائية سانتا ماريا ديليي أنجيلي في روما.

وخلال المراسيم، ذكر الكاردينال أن “لوكا، فيتوريو ومصطفى اختطفوا من هذا العالم بمخالب عنف غبي وشرس، لن يجلب سوى مزيد من الألم”، وحمل في بداية عظته، “التقارب والصلاة من قبل البابا”، فرنسيس. وأردف “في هذا اليوم نشعر بالألم في ثلاث أسر، دولتين، وعائلة الأمة بأسرها”.

وخلص المسؤول الفاتيكاني الى القول، إن “القلق قائم لغياب السلام المرجو كثيراً، ولأنه لا يزال هناك كثير من الرجال الذين يخططون لموت أخيهم جرياً وراء فتنة المال والسلطة، وكذلك لأن وعود العدالة لم تتحقق”.