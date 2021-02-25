البحرين معنية بالاستثمار بمصنع للقاحات في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أبدت مملكة البحرين اهتمامها بالاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث صباح اليوم مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة”.

وأضاف “كرر ولي العهد البحريني دعوته إلى رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة البحرين وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي الكورونا”.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن “ولي عهد البحرين قال إنه معني بالنظر في امكانية انضمام البحرين إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى”.