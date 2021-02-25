رئيس وزراء إيطالي سابق: استغلال الهدنة الحكومية لإجراء الإصلاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس وزراء إيطالي سابق، أن على الحكومة استغلال الهدنة السياسية الراهنة لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا، في تصريحات صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، إن “الثقة بالسياسة تشهد أدنى مستوياتها التاريخية”، حيث “تمثل المعطيات المأخوذة من الدراسة الصادرة عن معهد باريس للدراسات السياسية (ساينس بو) كارثة في مجال المصداقية”، مبينا أن “الكلمة التي تترجم المشاعر السائدة لدى المواطنين نحو السياسة هي أنها ‘مثيرة للاشمئزاز'”.

واعترف ليتّا بأن “الشعور بالمناخ الذي يعتبر أمرًا مفروغًا منه هو أن حكومة دراجي ستضع الإصلاحات السياسية في حالة سبات. لكن هذا سيكون الخطأ الأخير، فقد وجّه كوفيد الضربة القاضية لمصداقية الأحزاب”.

وأشار رئيس الحكومة الأسبق الى أن “هذا ليس هو الوقت المناسب لتجميد المشكلات التي لم يتم حلها لأنه عند ذوبان الجليد، ستكون مواجهتها أكثر صعوبة”. واختتم بالقول: “لو ترك الأمر لي لاستخدمت هذه المرحلة الاستثنائية، الهدنة التي ضمنتها حكومة دراغي، لإجراء تلك الإصلاحات التي تعيد تشكيل السياسة وتطهيرها”.