مصادر صحية: السلالة الإنجليزية أكثر قابلية للعدوى بنسبة37٪  في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت مصادر صحية إن “التقديرات تشير إلى أن ما تسمى بالسلالة الإنجليزية لفيروس سارس ـ كوف ـ 2 تمتلك في إيطاليا قابلية انتقال أعلى بنسبة 37٪ من السلالات الأخرى، مع عدم يقين إحصائي كبير يتراوح بين 18٪ و 60٪”.

وأفاد المعهد العالي للصحة (ISS) في ردود على الأسئلة الشائعة عن السلالات الخاصة لفيروس كورونا، والتي تم نشرها وتحديثها عبر الإنترنت، أنه “تم اقتناء التقديرات من خلال دراسة أجريناها بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤسسة برونو كيسلر، إدارات المقاطعات والأقاليم المستقلة”.

وأكد (ISS) أن “هذه القيم تتماشى مع تلك المبلغ عنها في بلدان أخرى، وإن كانت أقل قليلاً”. كما “تقودنا التقديرات إلى النظر في فرصة اتخاذ تدابير تحكّم أكثر صرامة يمكن أن تتراوح من احتواء البؤر الوليدة إلى تخفيف حدتها”.

وأوضح المعهد العالي للصحة أنه “تم إجراء تقدير للقابلية النسبية لعدوى السلالة البريطانية، باستخدام نموذج رياضي يعتمد على بيانات مسحين سريعين أجريا في الأسابيع الأخيرة حول انتشار هذه السلالة الى جانب المعطيات الخاصة بالمرضة المقبولين في المستشفيات في 10 أقاليم”.

وخلص معد الصحة الإيطالي الى القول إنه “تم بناء التقديرات باستخدام طرق رياضية مختلفة”، والتي “أعطت في النهاية نتائج متسقة فيما بينها”.