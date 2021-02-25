دي مايو: ساكون سعيدا بانضمام كونتي لقيادة حركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب وزير الخارجية الايطالي، الرئيس السياسي السابق لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو بانضمام رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي الى الحركة.

وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) “سأكون سعيدًا حقًا بتقدم كونتي خطوة للأمام والانضمام الى خمس نجوم”.

واضاف “عندما انتخبت زعيمًا سياسيًا للحركة في عام 2017 ، كان لدي هدف واحد: إخراجها من التضارب في المواقف. كنت أول من قال إنه لم يعد علينا الحديث عن ترك العملة الاوروبية الموحدة، وأنه كان علينا التوقف عن سن قوانين تجعل الدولة اكثر بيروقراطية”.

وفي اشارة الى التحولات التي طرات على مواقف الحركة السابقة الرافضة لحلف شمال الاطلسي وللمشروع الاوروبي، قال دي مايو “في مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز قلت انه يجب ألا يتم حل حلف (ناتو) وأنه لا ينبغي لنا الخروج منه. الحركة تسير الآن على الخط الأطلسي المعتدل وبقوة داخل الاتحاد الأوروبي”. وأردف “يمكن استكمال هذا التطور بانضمام كونتي، رئيس الوزراء السابق الذي مثّل هذه القيم”.

وبشأن الانشقاقات الاخيرة داخل الحركة وفصلها لبرلمانيين رفضوا التصويت لصالح حكومة ماريو دراغي، قال “انا أحترم كل شيء ، لكن التجميعية المتطرفة لا تقود إلا لإعطاء صورة من الفوضى. إذا كنا نتحدث عن ضم كونتي للحركة، فهذا يعني أنه بعد مرور عام على تركي قيادتها، أدركت أنه بدون قيادة قوية لا يمكننا المضي قدما”.

جدير بالذكر أن كونتي قد اعلن بعد استقالة حكومته أنه سيعود الى التدريس في كلية القانون بجامعة فلورنسا، وأضاف في معرض إجابته على سؤال عن مستقبله السياسي: “هناك عدة طرق للمشاركة في الحياة السياسية”.