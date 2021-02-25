اليابان تتبرع بحوالي 40 مليون دولار لمساعدة لاجئي فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وقعت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، اتفاقيتي تبرع تبلغ قيمتهما حوالي 40 مليون دولار مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأشارت الوكالة الاممية الى إنه: “من أصل إجمالي هذا التبرع، سيخصص مبلغ 30,2 مليون دولار لتمكين الأونروا من مواصلة تقديم الخدمات الهامة والرئيسة للاجئي فلسطين في كافة أقاليم العمليات الخمسة، فيما سيتم استخدام 9,5 مليون دولار أخرى تقريبا لتوسعة المجمعات المدرسية في غزة، وبالتالي السماح للمزيد من الأطفال بالوصول إلى تعليم نوعي”.

وقال ممثل اليابان لدى فلسطين السفير السيد ماغوشي ماسايوكي: “إنني سعيد للغاية لأن أعلن أن الحكومة اليابانية تقوم بالتبرع بما يقارب من 40 مليون دولار للأونروا. إن هذا التبرع يمثل التزامنا الحازم وتضامننا تجاه لاجئي فلسطين في الوقت الذي تواصل المنطقة فيه التعرض لأزمات إنسانية خطيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19”.

ومن جهته، قال مدير الشراكة بالإنابة في (الأونروا) مارك لاسواوي: “بالنيابة عن الأونروا، أود أن أشكر الحكومة اليابانية على تبرعها السخي لصالح لاجئي فلسطين. لطالما كانت الحكومة اليابانية أمثولة في دعمها للوكالة. ونحن نقدر عميقا التعاون الاستراتيجي والثابت الذي قامت الأونروا والحكومة اليابانية بتطويره عبر السنين لدعم هذا المجتمع المعرض للمخاطر”.