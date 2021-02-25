ساسولي: الجائحة تدفعنا للتفكير المستقبلي بشأن الملكية الفكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس البرلمان الاوروبي، ديفيد ساسولي انه “بالنظر إلى المستقبل، يجب أن يقودنا وباء كوفيد-19 إلى التفكير في العلاقة بين حماية الملكية الفكرية والتمويل العام الهائل المقدم للبحوث على المستوى الأوروبي” في مجال تطوير اللقاحات.

وقال ساسولي، متحدثًا في بداية المجلس الأوروبي في مؤتمر عبر دائرة الفيديو الخميس “يجب على شركات الأدوية التي تنتج لقاحات كوفيد-19 الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، لكن علينا أيضًا الاستمرار في تسهيل جميع حلول الترخيص العملية التي تسمح لنا بتسريع حملات التطعيم على نطاق واسع لمواطنينا”.

كما أشار رئيس المجلس التشريعي الاوروبي الى انه “يتعين أيضا تركيز كل الجهود الآن على زيادة كميات اللقاحات، المنتجة حاليا والمستقبلية، في الاتحاد الأوروبي”، فضلا عن “المزيد من اتفاقيات الشراء الأولية إذا كانت هناك حاجة لجرعات من لقاحات تم تكييفها للتعامل مع السلالات الجديدة” للفيروس. وشدد: “ليس لدينا خيار آخر: إنه المفتاح الوحيد لتحقيق هدفنا المتمثل في تطعيم 70% من المواطنين الاوروبيين بنهاية فصل الصيف” القادم.

ولفت ساسولي الى أن نجاح حملات التطعيم ضد الجائحة يعتمد على “وجود الثقة لدى المواطنين. ثقة مبنية على المعلومات والشفافية”.