الاتحاد الأوروبي: يجب حل الخلافات السياسية في أرمينيا سلمياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه “يتابع عن كثب التطورات في أرمينيا”، في اشارة الى الازمة السياسية الراهنة في يريفان في اعقاب مطالبة قيادة الجيش باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، المتهم بالتسبب في خسارة بلاده للحرب الأخيرة ضد أذربيجان للسيطرة على منطقة ناغورني كارباخ.

وقال المتحدث باسم الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للتكتل الموحد جوزيب بوريل، في تصريح صحفي “نطلب من جميع الأطراف التزام الهدوء وتجنب أي خطاب أو أفعال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد”.

ورأى بيتر ستانو أن “الخلافات السياسية تحل سلميا ومع الالتزام الصارم بمبادئ وعمليات الديمقراطية البرلمانية”.

واشار المتحدث الى أنه تماشياً مع الدستور الأرميني، ينبغي على القوات المسلحة “الحفاظ على الحياد في الشؤون السياسية ويجب أن تكون تحت السيطرة المدنية”.

ونوه بإن الحفاظ على النظام الديمقراطي والدستوري هو “الوسيلة الوحيدة التي يمكن لأرمينيا من خلالها التصدى بفعالية للتحديات التي تواجهها”.