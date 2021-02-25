الاتحاد الاوروبي: تعليق إيران للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي مصدر قلق بالغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل اليوم الخميس عن قلق التكتل الموحد البالغ إزاء قرار إيران تعليق التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي وكذلك أحكام الشفافية الإضافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشان برنامجها النووي اعتبارًا من 23 شباط/فبراير الجاري.

وأشار بوريل، في بيان باسم الاتحاد الاوروبي، الى انه “ما لم يتم التراجع عن هذا القرار، فإنه سيحد بشكل كبير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المواد والأنشطة النووية في ايرن تبقى للأغراض السلمية حصرا”.

وجدد بوريل “تاييد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموضوعي والمستقل والمحايد في مراقبة التزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي والتحقق منها”. وأضاف “إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن تعاون إيران الكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظل حاسما لضمان الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي”.

كما كرر بوريل “التزام الاتحاد الأوروبي القوي ودعمه المستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في هذه المرحلة الحاسمة”، مؤكدا “التصميم على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة” الخاصة بالاتفاق النووي مع ايران و”ضمان تنفيذها بالكامل”.

وأشار البيان الى أن “الاتحاد الاوروبي واصل الوفاء بالتزاماته والعمل الجاد” للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران “على الرغم من التحديات الشديدة التي تواجهه” بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات على ايران، مرحبا باحتمال عودة الادارة الامريكية الجديدة إلى الاتفاق وعودة إيران إلى “التنفيذ الكامل” له.