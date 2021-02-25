حركة خمس نجوم تثني على عمل نائبة وزير الخارجية السابقة، ديل ري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم نواب حركة خمس نجوم في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بالشكر لنائبة وزير الخارجية السابقة، ايمانويلا ديل ري، التي خرجت من تشكيلة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات في حكومة ماريو دراغي الجديدة.

وقالوا في مذكرة الخميس: “نود أن نشكر إيمانويلا ديل ري، التي حققت في ظل حكومة كونتي نتائج مهمة في مجال التعاون الدولي من خلال العمل الجاد على مستوى إفريقيا وتمكين المرأة والأقليات والتعددية”.

كما رحب النواب باحتفاظ البرلماني في الحركة مانليو دي ستيفانو بمنصبه وكيلا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مشيرين الى أن “هذه الاستمرارية تؤكد العمل الممتاز الذي قام به حتى الآن في القضايا المركزية للبلاد: من بينها دعم صادرات المنتجات الإيطالية، وتدويل الشركات وتطوير علاقات ثنائية بالغة الاهمية”