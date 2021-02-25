ايطاليا: 308 وفاة جديدة بكوفيد والاصابات تناهز الـ20 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية اليوم الخميس بتوثيق 19886 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و308 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 96974 شخص منذ بداية تفشي الفيروس في ايطاليا.

وتم إجراء 353704 مسحة اختبار للكشف عن الفيروس، وبلغت نسبة الحالات الايجابية الى عدد الاختبارات 5.6%، مرتفعة عن الـ 4.8% المعلنة امس.

ووفق البيانات، يشغل المرضى بالوباء حاليا 2168 سريرا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات بزيادة قدرها 11 مريضا مقارنة بالامس.

وتماثل للشفاء 12853 شخصا بين أمس واليوم، وهو رقم يرفع العدد الإجمالي للمتعافين من الوباء إلى مليونين و375 ألفا و318.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و868 ألفا و435