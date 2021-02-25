توزيع 51.5 مليون جرعة لقاح على دول الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- افادت بيانات للمفوضية الاوروبية بانه تم توزيع 51.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، 29.17 مليون منها تم حقنها في عمليات التطعيم.

ووفق البيانات التي قدمتها رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين في مؤتمر دائرة عبر الفيديو للزعماء الاوروبيين اليوم ، تبلغ نسبة التطعيم على المستوى الاوروبي 8%، 5% من المطعمين تلقى الجرعة الأولى من اللقاحات و 3% تلقى كلا الجرعتين.

هدف الجهاز التنفيذي الاوروبي المعلن هو تحصين 70% من السكان البالغين بنهاية فصل الصيف القادم ، ما يعادل 255 مليون شخص.