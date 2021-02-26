رئيس الأركان الإيطالي: نواجه طوارئ كوفيد من المستشفيات إلى ضبط المناطق الحمراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس أركان الجيش الإيطالي، الجنرال سالفاتوري فارينا، إن “حالة الطوارئ الصحية شهدت مشاركة الجيش، إلى جانب جميع القوات المسلحة الأخرى ومؤسسات الدولة، في العمل بجاهزية وقدرة دائمًا”.

وتابع المسؤول العسكري في خطاب الجمعة، أنه “منذ أكثر من عام وحتى الآن، نعمل في سلسلة متتالية من الأحداث، من استقبال مواطنينا العائدين من ووهان الذين أخضعوا للحجر الصحي في مدينة (تشيكّينيولا) العسكرية بروما، إلى إرسال الأطباء والممرضات لتعزيز الهياكل الصحية الوطنية”.

وتابع “كما امتدت أنشطتنا من السيطرة على المناطق الحمراء إلى نشر المستشفيات الميدانية وتخصيص الهياكل الصحية كمستشفى تشيليو في العاصمة ومستشفى ميلانو العسكري، مرورا بالمختبرات لإجراء تحاليل الكشف، التخطيط اللوجستي والنقل، بما في ذلك توابيت الضحايا من مواطنينا”.

وقال رئيس أركان الجيش، “أتمنى التوفيق وحسن الأداء لجميع، جنودنا في المهمات الخارجية من أفغانستان إلى دول البلطيق، مرورا بالعراق، لبنان، الصومال، كوسوفو، ليبيا والعديد من المسارح الأخرى في الخارج، وكذلك الملتزمين بعملية (طرق آمنة)”.

كما ذكّر الجنرال فارينا بـ”الالتزام بابقاء القوات في حالة تأهب قصوى لتلبية احتياجات حلف شمال الأطلسي أو البلاد”، مبينا أن “ما مجموعه 19 ألف امرأة ورجل إجمالاً، يعملون على مدار 24 ساعة في خدمة الأمن في البلاد”. واختتم بالقول “إنها مهام قمنا بها على الرغم من حالة طوارئ كوفيد 19”.