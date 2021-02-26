الخارجية الايطالية تنفي التقصير في توفير الحماية لسفارتها في الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وكيل وزارة الخارجية الايطالية، مانليو دي ستيفانو الجدل حول حادثة مقتل سفير بلاده وحارسه عنصر الدرك في جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ”العقيم”، في تعليق على تقارير صحفية تفيد بأن السفير طلب من وزارة الخارجية في روما منذ فترة طويلة تقوية نظام الحراسة للبعثة الدبلوماسية.

ونوه وكيل وزارة الخارجية بان “البعثة الميدانية التي شارك فيها السفير كانت تابعة للأمم المتحدة، وكان سفيرنا هناك كمراقب للأمم المتحدة، ومن الواضح أن أمنها أدير بشكل سيء”.

وأوضح دي ستيفانو أنه يتم تقييم المستوى الأمني ​​للسفارات الإيطالية في مناطق الازمات على أساس الأنشطة التي تقوم بها، وقال “حتى لو تم توفير مرافقة أمنية أكبر وسيارة مصفحة كانت ستبقى في العاصمة كينشاسا، لأن أتاناسيو لم يكن مسافرا ضمن نشاط دبلوماسي إيطالي بل لصالح الأمم المتحدة”.