البطريركية الكلدانية: صلاة على نية زيارة البابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد – نشرت البطريركية الكلدانية عبر قنواتها الرسمية صلاة لوضع رحلة البابا فرنسيس القادمة إلى العراق بين أيدي الرب خلال زيارته للبلاد المقررة من 5-8 آذار/مارس المقبل.

وجاء في الصلاة التي أوصت البطريركية بأن تُتلى خلال هذا الاسبوع الذي يسبق زيارة البابا للعراق: “يا رب نستودع بين يديك رحلة البابا فرنسيس إلى العراق ابتداءً من الخامس من آذار”. فـ”ليكن روحك القدوس في إيماءاته وكلماته وفي قلوب من يقابلهم، ويستمعون إليه، حتى ينالوا نعمة العزاء والتشجيع في اللقاءات مع مختلف المجاميع العرقية والثقافية والدينية”.

كما دعت البطريركية للصلاة لكي “تكون الزيارة حافزاً للالتزام باتخاذ خطوات جريئة للمصالحة والتعاون من أجل الصالح العام. نسألك يا رب أن تمنح الكنيسة في العراق التعزية والنور والقوة حتى لا تكلّ من نسج روابط الاخوّة والسلام. يا رب حرّر العراق وبلدان الشرق الأوسط من كل اشكال الكراهية والعنف”.