مالك سفينة إسرائيلية بخليج عمان: تعرضت للاعتداء اما بواسطة صواريخ او الغام بحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي ان انفجارا وقع، اليوم الجمعة، في سفينة شحن تابعة لشركة إسرائيلية في خليج عمان دون وقوع إصابات.

وأضافت أن “أفراد طاقم السفينة التي تحمل علم جزر البهاما لم يصب بأذى“.

ونقلت عن منظمة التجارة البحرية البريطانية إن “السفينة باسم (هليوس ريي) التي تم تسجيلها في جزيرة مان البريطانية كانت في طريقها الى سنغافورة من المملكة العربية السعودية”.

وذكرت أن “شركة الحراسة البحرية قالت إن هناك احتمالا كبيرا ان يكون حرس الثورة أو الجيش الإيراني من يقف وراء الحادث “.

وقال رجل الاعمال الاسرائيلي ومالك الشركة رافي اونغير، إن “السفينة تعرضت للاعتداء اما بواسطة صواريخ او الغام بحرية، وان السلطات المختصة شرعت بالتحقيق في ظروف الحادث”.

وذكّرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي بأن “طهران كانت قد تعهدت عدة مرات بالانتقام من اسرائيل على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة“.