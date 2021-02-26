السفير الإماراتي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي الثلاثاء المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – يقدم السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة اوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين يوم الثلاثاء المقبل.

وقال آل خاجة في تغريدة على حسابه في (تويتر) اليوم الجمعة، “إنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل”. وأضاف “أتطلع إلى زيارتي الأولى. أراكم في الأسبوع القادم. شبات شالوم”.

وسيصل آل خاجة إلى إسرائيل يوم الإثنين في أول زيارة منذ أدائه اليمين القانونية سفيرا لدى إسرائيل يوم 15 من الشهر الجاري.

وكان وفد إماراتي قد وصل الى إسرائيل مؤخراً من أجل تحديد مكان السفارة الإماراتية في تل أبيب ومنزل السفير.