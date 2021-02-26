منظمة إنسانية تنقذ 45 مهاجراً في منطقة البحث والإنقاذ الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة إنسانية إنها أكملت عملية إنقاذ في منطقة البحث والانقاذ الليبية لـ45 مهاجراً.

وأعلنت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية، من خلال تغريدة على منصة (تويتر) الجمعة، أن الـ”45 شخصًا، وهم بأمان الآن على متن سفينتنا”، التي تحمل الاسم ذاته”. وذكرت أن من “بين المهاجرين هناك 5 نساء و15 قاصرًا، 13 منهم غير مصحوبين بذويهم”، فضلا عن “طفلين صغيرين”.

وخلصت (سي ووتش) مشيرة الى أن “مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، كان قد أبلغ السلطات المختصة عن الزورق الذي يواجه مخاطر”.