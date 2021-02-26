إيطاليا: 20,499 إصابة بكوفيد و253 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنه سُجلت 20,499 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم.

وحسب نشرة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة، فـ”منذ يوم أمس، تم تسجيل 253 حالة وفاة أخرى، وهو رقم يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 97227 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19″.

واضافت النشرة الصحية أن “عدد تحاليل الكشف عن العدوى التي تم إجراؤها بلغت 325,404 مسحة”، وبذلك “يرتفع مؤشر الحالات الإيجابية إلى 6.3٪”.

وذكرت النشرة أن “هناك أيضًا حالات قبول في العناية المركزة، حيث يوجد حاليًا 2194 شخصًا، وهم “بزيادة بمجموع 26 حالة”، بينما “يبلغ عدد الحالات الإيجابية حاليًا 404,664″، وهي بزيادة بمجموع 8521 حالة”.

وخلصت نشرة الوزارة الى القول إنه “تماثل للشفاء إجماليا 2,387,032″، وهم بزيادة بحاصل 11,714”.