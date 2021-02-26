جينتيلوني: كونتي مؤيد لأوروبا لكن دراغي يساعد إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، أن رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي كان مؤيداً لأوروبا، لكن رئيس الحكومة الحالي ماريو دراغي يدعم إيطاليا.

وأضاف جينتيلوني في تصريحات إذاعية الجمعة، أنه “تجاه حكومة كونتي الثانية، التي كانت بوضوح ذات ميل مؤيد لأوروبا، فقد اقتربت من موقف ضار أو سلبي من مجلس أوروبا”، أما “سلطة دراغي، على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن بإمكانها أن تساعد إيطاليا”.

وأكد المفوض الأوروبي، أنه “في أوروبا نحن لا نُسقط أو نشكّل حكومات، ومن الواضح أن الحكومة السابقة كانت ذات موقف يميل الى الإتحاد الأوروبي وقطعت نهج الحكومة السابقة”، لكن “بعد قولي هذا، من البديهي أن ماريو دراغي شخصية نعرفها، وأن سلطته في أوروبا يمكن أن تساعد إيطاليا”.

وخلص جينتيلوني الى القول إنه “إذا تم تنفيذ خطة التعافي بأفضل طريقة، فإن هذا في رأيي سيُكسب إيطاليا حكومة دراغي مكانة مميزة جدا في أوروبا”.