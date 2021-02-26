خبيرة سياسية إيطالية: التوتر الإيراني الأمريكي لا يهدد زيارة البابا للعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت خبيرة سياسية إيطالية، أن التوتر الإيراني الأمريكي لا يمكنه أن يشكل تهديداً لزيارة البابا فرنسيس للعراق.

وقالت الباحثة بمعهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI)، أنّاليزا بيرتيغيللا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، إن “الايرانيين حريصون جدا ولن يفعلوا شيئا يعرض البابا للخطر”. لأنه “إذا حدث شيء له، فإنهم سيدفعون ثمناً باهظاً لذلك”، لذا فـ”الهجمات المستهدفة على القواعد العسكرية لكلتيهما، لا يشكل أي خطر على الرحلة التي يعتزم الحبر الأعظم إجراؤها في الفترة من 5ـ8 آذار/مارس القادم”.

وأوضحت بيرتيغيللا أن “الهجمات مثل تلك التي شنت على القاعدة العسكرية الأمريكية في أربيل هي الطريقة الإيرانية للضغط على الولايات المتحدة”، وأن “الرسالة هي: إذا لم ترجعوا إلى التفاوض ولم ترفعوا العقوبات، فيمكننا ضرب قواعدكم وإلحاق الضرر بكم”.

وتابعت “لكن في الوقت نفسه، تعتبر هذه هجمات مستهدفة أو عمليات عسكرية لا تهدف إلى التسبب في سقوط قتلى وجرحى”. في الواقع، إنها “تحدث في الليل، عندما لا يكون هناك مدنيون في الجوار، وضد مبانٍ لا تستضيف عسكريين”. واختتمت بالقول إنه “إذا كانت هناك إصابات أو غيرها، فهي مجرد آثار جانبية”.