بطريركية الكلدان تقيم سهرة صلاة غداً على نية زيارة البابا فرنسيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قالت بطريركية بابل للكلدان إن غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يدعو المؤمنين الى سهرة صلاة من أجل نجاح زيارة البابا فرنسيس الى العراق.

وأضافت البطريركية في بيان نشره موقعها الرسمي، (مار أديّ) الثلاثاء، أن “اللقاء الذي ينعقد عصر غد الاربعاء في كاتدرائية مار يوسف في حي الكرادة، سيشمل التدريبات على استقبال البابا بحفاوة إيضاً”.

وأشار بيان بطريركية بابل الى أن “زيارة البابا مهمة ذات مدلولات بالغة، نظراً للاماكن التي سيزورها، والاشخاص الذين سيلتقيهم والرسائل التي سيوجهها”. واختتمت بالقول: “اللهم كلَّل هذه الزيارة بالنجاح من أجل العراق والمنطقة”.