وزارة الصحة الفلسطينية تكشف بعد انتقادات: مسؤولون كبار بالسلطة تلقوا التطعيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- كشفت وزارة الصحة الفلسطينية النقاب عن أن كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومرافقيهم تلقوا تطعيم كورونا مع استمرار شح اللقاحات في الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك في بيان خاص أصدرته وزارة الصحة، بعد انتقادات محلية واسعة عن الفئات التي حصلت على التطعيم.

وأشارت إلى أن من بين من تلقوا التطعيم ” وزراء الحكومة الفلسطينية، ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع الرئيس ورئيس الوزراء، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين أعمارهم فوق 65 عاماً”.

كما ذكرت إنه تم منح التطعيم لـ “المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر ونحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر”.

وقالت أيضا “العاملون في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية”.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية إنها حولت “200 جرعة للديوان الملكي الأردني بطلبٍ منه وبموافقة من مكتب الرئيس محمود عباس” و”سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها”.

وقد لفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد لقاحات فايروس كورونا التي تسلمتها الوزارة بلغ 12 ألف جرعة حتى تاريخه، تم إرسال 2000 جرعة منها إلى قطاع غزة.

وقالت “إن 9800 جرعة للضفة الغربية، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث ُيُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتان منه”.

وأضافت “ما نسبته 90% من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد-19، والعاملين في أقسام الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس”.

وأشارت الوزارة أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن.