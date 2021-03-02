منظمة إنسانية: ليلة أخرى وسط الأمواج لـ363 مهاجراً على متن سفينة الإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – نددت منظمة إنسانية بحقيقة أن 363 مهاجراً، أمضوا ليلة أخرى وسط الأمواج على متن سفينة الإنقاذ التابعة لها، دون الحظي بالموافقة على إنزالهم في ميناء آمن.

وقال طاقم سفينة (سي ووتش3) الذي قام بـ”إنقاذ 5 قوارب هجرة ومساعدة زورق سادس”، إن “على متن سفينتنا 363 شخصًا فروا من الموت في ليبيا وفي عرض البحر. ثلثهم قاصرون”، وقد “أمضوا ليلة أخرى في البحر، تحت رحمة الأمواج والبرد، وليس هذا ما يحتاجون إليه”.

وكتبت المنظمة في تغريدة على مدونة (تويتر)، إن “على المهاجرين أن يهبطوا من على متن السفينة الآن”. واختتمت بـ”طلب ملاذ آمن لهؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم في خمس عمليات مختلفة”.