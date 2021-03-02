إيطاليا: 17083 إصابة و343 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إن 17,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت اليوم في أنحاء البلاد.

وحسب نشرة هيئة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة، فقد “لقي 343 شخصاً حتفهم جرّاء الإصابة بالوباء في الـ24 ساعة الماضية”.

وذكر تقرير الوزارة أن “معدل الحالات الإيجابية قد بلغ 5.08٪”، الأمر الذي يأتي “استنادا لتحاليل الكشف عن العدوى الـ335,983 التي تم إجراؤها”.

وأشار التقرير الصحي الى أن “هناك 38 حالة نقل جديدة لمرضى الى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، ليصل المجموع الى 2327 مريضاً يحتاجون للإنعاش جرّاء تفاقم إصابتهم بكوفيد 19”. كما أن “هناك أيضًا 458 مريضًا جديدا أدخلوا الى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم ليبلغ مجموعهم الإجمالي 19570 شخصًا في أجنحة المستشفيات من المصابين بفيروس كورونا”.

في السياق ذاته، ارتفع عدد الأطباء الذين فارقوا الحياة في إيطاليا بسبب الإصابة بكوفيد 19 إلى 333. حيث تعد أخصائية الطب العام الدكتورة ماريا تيريزا ديستريا، آخر ضحية تم إدراجها في “قائمة الضحايا”، التي يتم تحديثها من قبل الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (Fnomceo).