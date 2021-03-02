إيطاليا: مرسوم جديد لإجراءات تقييدية يغلق المدارس خارج المناطق الحمراء أيضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ علمت مصادر إعلامية إيطالية عن صدور وشيك لمرسوم إجراءات تقييدية جديد، يأمر بغلق المدارس خارج المناطق الحمراء أيضا.

ووفقا لتسريبات وصلت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، من مصادر حكومية كانت حاضرة في غرفة التحكم هذا الصباح مع رئيس الوزراء ماريو دراغي فإن “المرسوم الجديد الخاص بحالة الطوارئ الصحية، ينطوي على اغلاق المدارس بجميع أنواعها ومستوياتها في المناطق الحمراء الأكثر تضرراً جرّاء جائحة كوفيد 19”.

وتابعت المصادر ذاتها، أن “الأمر لا يقتصر على ذلك وحسب، بل إن القرار المتخذ سينطوي على إغلاق الفصول الدراسية، وإبقاء الطلاب في المنزل مع نهج التعلم عن بُعد، حتى في المناطق التي تصل نسبة الإصابات فيها الى 250 حالة ايجابية لكل 100 ألف نسمة في الحصيلة الأسبوعية، أو “إذا كانت هناك حالات إنذار واضحة وملحة”.