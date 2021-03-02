إيطاليا وأمريكا تبحثان تعزيز “شراكة أقوى”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ واشنطن – تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي، لويجي ماتيولو، للإعراب عن “الترحيب بالحكومة الإيطالية الجديدة وإبداء الرغبة في زيادة تعزيز الشراكة الثنائية”.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن سوليفان وماتيولو اتفقا في محادثتهما، على “مواصلة التنسيق الوثيق على الصعيدين الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ملفي ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط”.

كما نقل سوليفان تعازيه بـ”وفاة السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو، مرافقه عنصر الكارابينييري فيتوريو ياكوفاتشي وسائقهما مصطفى ميلامبو، في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 22 شباط/فبراير الماضي”.

وأعرب سوليفان عن “دعم الولايات المتحدة لأولويات إيطاليا في مجال رئاستها لمجموعة العشرين”، بما في ذلك “اجراءات احتواء وباء كوفيد 19، تعزيز الأمن الصحي العالمي، السعي لتحقيق انتعاش اقتصادي عالمي مستدام، واتخاذ تدابير لمعالجة أزمة المناخ”.