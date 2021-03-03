اجتماع عبر دائرة الفيديو بين سالفيني وأوربان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مذكرة صدرت عن حزب الرابطة الايطالي الى أن زعيم الحزب، ماتيو سالفيني عقد اجتماعا عبر دائرة الفيديو مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.

وأفادت المذكرة بأن الاجتماع الافتراضي استعرض قضايا تتعلق بـ”خطط التطعيم، والتعافي الاقتصادي، والسيطرة على ظاهرة الهجرة، وحماية الأسرة”.

يشار الى أوربان قد أعلن انسحاب برلمانيي حزبه (فيدز) اليميني القومي في البرلمان الاوروبي من (حزب الشعب الاوروبي)، الكتلة الاكبر في الجهاز التشريعي الاوروبي. وقد أكد سالفيني صباح الاربعاء في رسالة نصية إلى أوربان روابط “الصداقة والتقارب بين الشعبين الإيطالي والمجري”.

وينتمي حزب الرابطة الايطالي الى كتلة (الهوية والديمقراطية) الاوروبية، ضمن أحزاب يمينية شعبوية مناهضة للمشروع الاوروبي كالتجمع الوطني الفرنسي والبديل من اجل المانيا.