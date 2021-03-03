ايطاليا: أكثر من 4.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية الاربعاء أنه تم حقن أكثر من 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال حملة التطعيم الوطنية التي بدأت نهاية العام الماضي، من بينهم 1.4 مليون تلقوا كلا الجرعتين اللازمتين.

ووفق أحدث تقرير للمفوض الاستثنائي للطوارئ الصحية، تم إعطاء 4587565 جرعة من لقاحات كورونا، ما يعادل 70.1% من إجمالي الكميات التي تم تسليمها.

بالتفصيل: تلقى الجرعات 2378238 عاملاً في مجال الصحة، و 769058 من العاملين خارج قطاع الصحة، و 409982 من نزلاء دور رعاية المسنين، و 734448 من الذين تفوق أعمارهم الـ80 عاما، و 78461 من أفراد القوات المسلحة، و217378 من العاملين في قطاع التعليم .