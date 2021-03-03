طبيب ايطالي: السلالة البرازيلية ستنتشر وتجازف بعزل بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال طبيب ايطالي إنه “سيكون من المثير جدًا أن نرى كيفية تغيّر النسب المئوية لإنتشار عدوى وباء كوفيد 19 في الأسبوعين المقبلين. متوقعاً أن تصبح إيطاليا معزولة دوليًا بفضل السلالة البرازيلية التي ستسود على كل السلالات الأخرى”.

وكتب اخصائي جراحة الأعصاب وأستاذ جامعة إمبيريال كوليدج بلندن، جورجو جيليسترو في تغريدة على (تويتر)، الأربعاء معلقًا على تقرير المعهد العالي للصحة (Iss) حول انتشار سلالات فيروس كورونا في البلاد، أن، “هذا الأمر سنراه حسب رأيي في أوائل نيسان/أبريل المقبل”.

وحول المخاطر التي تهدد حملة التطعيم، حذّر عالم الأعصاب من أن “التلقيح في خضم الموجة البرازيلية يجلب معضلات نظرية لا يمكن الإستهانة بها على الإطلاق”. واختتم بالقول إن “هذا الأمر يشبه إلى حد ما، التطعيم بنصف جرعة بهدف تبسيط الأمور”.