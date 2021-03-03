مساع ايطالية لانتاج لقاحات كورونا محليا بحلول الخريف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تعمل السلطات الايطالية على انتاج لقاحات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن وزارة التنمية الاقتصادية اليوم الاربعاء في اعقاب اجتماع بمقر الوزارة مع اتحاد صناعة الادوية والوكالة الايطالية للدواء والمفوض الحكومي الجديد لحالة طوارئ كورونا، مديرالعمليات اللوجستية للجيش الايطالي، الجنرال باولو فيليوولو.

واشارت المذكرة الى أنه تم التحقق خلال الاجتماع من استعداد بعض الشركات لإنتاج الجزء الأكبر من عملية صناعة اللقاح، لأنها مجهزة بالفعل أو قادرة على القيام بذلك في وقت قصير.

ونوهت بأنه يمكن أن يبدأ الإنتاج الصناعي للقاحات بعد الحصول على التراخيص من السلطات المختصة، في فترة تقدر ما بين أربعة الى ستة أشهر، أي بحلول فصل الخريف.

يشار الى أن مسؤولين في شركة استرازينيكا قد أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع شركات محلية ايطالية تمتلك التقنية اللازمة لانتاج لقاحها.