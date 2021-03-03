الفاتيكان: من أحياء بغداد الفقيرة تعلو صرخة “نحن بانتظارك” للبابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ نقلت مصادر إعلامية فاتيكانية من أحياء بغداد الفقيرة، نداءً موجها للبابا، يقول: “نحن بانتظارك!”.

وأرفق المقال الذي نشرته خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين (SIR)، الأربعاء بصورة لافتة يرفعها بعض الأطفال، الذين يطلبون من الحبر الأعظم زيارة أحيائهم الفقيرة وبالتالي رؤية ظروف المعيشة.

وحسب تصريحات من مصادر محلية للـ(SIR)، فإنها “لا بد أن تكون صرخة سكان أحياء جنوبي العاصمة العراقية”، حيث كتب على اللافتة: “نطلب من بابا الفاتيكان أن يزور مناطقنا الشعبية كي يرى وضعها وشوارعها البائسة، لعل الحكومة تخجل منه وتبدأ بحملة لتنظيفها وتبليطها كما فعلت وتفعل مع الشوارع والمناطق التي سيمر بها استعداد لزيارته المرتقبة”.

واختتمت اللافتة بعبارة “نحن بانتظارك”.