برلمانيون بحركة خمس نجوم يطالبون رينزي بالاستقالة من مجلس الشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب برلمانيون ينتمون لحركة خمس نجوم رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، ماتيو رينزي الخيار بين عضوية مجلس الشيوخ الايطالي وعضوية مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية.

وأعلن البرلمانيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مذكرة الاربعاء أنهم تقدموا بمشروع قانون “يحظر على أي وزير، وكيل وزارة، عضو بالبرلمان تلقي سنويا مبلغًا من المال يزيد عن 5 آلاف يورو من دولة أجنبية أو من أي كيان تحت سيطرتها”.

وأشار البرلمانيون الى أن “رينزي لم يقدم، كما تعهد في السابق، التفسيرات اللازمة” بشأن مشاركته في حوار مع ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، أثناء الدورة الرابعة لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، و”تقاضيه من المؤسسة، حسبما أفادت وسائل إعلام 80 ألف يورو في السنة على الأقل”.

وأضافوا: “الوضع واضح: إما أن يستقيل رينزي من عضوية مجلس الشيوخ أو من مجلس الأمناء” بمبادرة مؤسسة الاستثمار السعودية.