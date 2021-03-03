اسرائيل: قرار الجنائية الدولية مفلس أخلاقياً ومعيب من الناحية القانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دان وزير الخارجية الاسرائيلي، غابي اشكنازي قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق بالحالة في الأراضي الفلسطينية.

وقال في بيان “قرار المدعية العامة بفتح تحقيق مفلس أخلاقياً ومعيب من الناحية القانونية”.

واضاف “هذا قرار سياسي اتخذته المدعية العامة في نهاية فترة ولايتها في محاولة لإملاء أولويات خليفتها. فهو يحول المحكمة إلى أداة في أيدي المتطرفين ويشجع المنظمات الإرهابية والجماعات المعادية للسامية”.

وتابع “إن قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو انتهاك لصلاحيات المحكمة. إنه إهدار لموارد المجتمع الدولي من قبل مؤسسة متحيزة فقدت كل شرعية وتعمل كهيئة سياسية وليس كهيئة قضائية”.

واعتبر إن “قرار المدعي العام لن يؤدي إلا إلى زيادة الاستقطاب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإبعادهم عن الحوار الضروري لحل النزاع بينهم”.

وقال “ستتخذ دولة إسرائيل كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني”.