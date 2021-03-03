ايطاليا: 347 وفاة جديدة بكوفيد-19 والاصابات اليومية بالفيروس تتجاوز الـ20 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية اليوم الاربعاء تجاوز الاصابات الجديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سقف الـ20 ألفا، حيث تم تسجيل 20884 اصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما تم توثيق 347 حالة وفاة ، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 98 الفا و635 شخص منذ بداية تفشي الفيروس في ايطاليا.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و967 ألفا و274.

وتم بين أمس واليوم إجراء أكثر من 350 ألف مسحة اختبار للكشف عن الفيروس، وبلغت نسبة الحالات الايجابية الى عدد الاختبارات 5.8%، مرتفعة عن الـ 5.1% المعلنة امس الثلاثاء.

ووفق البيانات، يشغل المرضى بالوباء حاليا 2411 سريرا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات بزيادة قدرها 84 مريضا مقارنة بالامس.

وتماثل للشفاء 14068 شخصا بين أمس واليوم، وهو رقم يرفع العدد الإجمالي للمتعافين من الوباء إلى مليونين و440 ألفا و218.

الحالات الايجابية النشطة المؤكدة اليوم تبلغ 437 ألفا و421، مسجلة بذلك ارتفاعا في عدد الاصابات مقارنة بالامس بمقدار 6425 اصابة.