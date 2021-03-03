ميلوني: على أوروبا تغيير نهجها تجاه افريقيا وتقليص الهيمنة الصينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني على أهمية افريقيا في مجال الاقتصاد الاخضر، ودعت الى تقليص “الهيمنة الصينية” في القارة السمراء.

وقالت ميلوني، في سلسلة لقاءات عن (نظرة اليمين للعالم)، في ندوة اليوم بعنوان (افريقيا، القارة المفقودة) “يتعين على أوروبا تغيير نهجها بالكامل في افريقيا، بالتخلي عن جميع الطموحات الاستعمارية الجديدة وبناء طريق التعاون والتنمية، الذي يمكن أن يجلب ثروة متبادلة حقًا”.

واضافت ميلوني “بهذه الطريقة فقط يمكن الحد من الهيمنة الصينية، مع وجود أفريقيا حرة و مزدهرة، وهو أمر ضروري لتحقيق توازن جديد على المستوى العالمي”.

وقالت “بوسعنا أن نلعب دورًا أساسيًا على هذه الجبهة، وإعادة اكتشاف النهج المربح والعملي للإيطالي العظيم: إنريكو ماتي”، مؤسس ورئيس شركة ايني الحكومية الايطالية للطاقة في خمسينيات القرن الماضي.

ونوهت ميلوني بأن “أفريقيا تمتلك أكبر احتياطي في العالم من النفط والمعادن والتربة النادرة، التي تعتبر أساسية لإنتاج جميع التكنولوجيات الجديدة الضرورية للاقتصاد الأخضر. وبدون أفريقيا، لن يكون هناك تحول في مجال الطاقة، ولا اقتصاد أخضر”.