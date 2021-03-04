دي مايو يستقبل نظيره الفرنسي في روما الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن الوزير لويجي دي مايو سيستقبل يوم غد الجمعة بمقر الوزارة في روما نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

اللقاء بين الوزيرين هو الثاني في أقل من اسبوعين، حيث عقدا اجتماعا ثنائيا على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي في بروكسل في 22 شباط/فبراير الماضي.

وقد كتب دي مايو في تغريدة بعد الاجتماع الثنائي “عقدت لقاء مع الصديق والزميل الفرنسي جان إيف لودريان لإعادة تأكيد الالتزام المشترك لإيطاليا وفرنسا بتعزيز التنسيق بشأن ليبيا والبحر الأبيض المتوسط ​​ومكافحة كوفيد -19”.