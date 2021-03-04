الرئاسة الفلسطينية تشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن “التقدير الكبير لقرار المدعية العامة بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة، والاستيطان وملف الاسرى الابطال”.

وقالت الرئاسة في بيان إنها “تثمن استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات”.

وأضافت “كما اشادت الرئاسة، بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول الى الاهداف التي نسعى اليها”.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت أمس قرارها اطلاق تحقيق رسمي بالحالة في الأراضي الفلسطينية.

وقد انتقدت إسرائيل بشدة القرار فيما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تعارضه.