محطة التلفزة الإيطالية تبث برنامج: “العراق، دمار أمة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تبث قناة (راي ستوريا) التابعة لمحطة التلفزة الإيطالية الوطنية، مساء يوم غد ولأول مرة، برنامجاً يحمل عنوان: “العراق، دمار أمة”.

وفي معرض تقديمها للبرنامج الذي أعدّ على ضوء رحلة البابا فرنسيس الى العراق، المقررة من 5 ـ 8 آذار/مارس الجاري، قالت إن الرئيس العراقي الأسبق “صدام حسين، مقتنعًا بأن القوى العظمى ستسمح له بالقيام بذلك، قام بغزو الكويت في 2 أغسطس/آب 1990. واتفق الأمريكيون، البريطانيون والفرنسيون على معاقبة العراق، دون السعي حقاً إلى حل دبلوماسي”.

وتابعت “كانت حرب الخليج التي بدأت في كانون الثاني/يناير 1991 سريعة ومدمرة: فقد رأى العراقيون في بحر من النيران، بنيتهم ​​التحتية مدمرة على الأرض، وشهد موت 100 ألف جندي وما لا يقل عن 60 ألف مدني. تبع ذلك حصار اقتصادي لمدة 12 عامًا، جعل الشعب العراقي يدفع ثمن جنون العظمة الذي عانى منه رئيسه”.