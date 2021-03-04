إمام إيطالي: البابا يظهر أن الإيمان يتجاوز كوفيد والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى إمام إيطالي أن البابا فرنسيس بزيارته للعراق، يظهر أن الإيمان يتجاوز انتشار وباء كوفيد 19 وتفشي الإرهاب.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، علق رئيس الجالية الإسلامية الإيطالية (Coreis) الإمام يحيى بالافيتشيني، على رحلة البابا إلى العراق، والتي تمثل “برهنة للتغلب على عقبات الحياة، ودليل على أن الإيمان يتجاوز العراقيل ويساعد كل المؤمنين، بمن فيهم نحن المسلمين”.

واضاف بالافيتشيني أن “هذه الرحلة يمكن أن تنقل أملًا كبيرًا بالحياة للناس الذين يعيشون في المنطقة، بل ولشعوب العالم أيضًا”، لأنها “رحلة تتجاوز كل الاحتمالات التي يبدو أنها تعيقها، من ناحية المشاكل الأمنية مع عصابات تنظيم (داعش) التي لا تزال موجودة في المنطقة، وكذلك الوباء المنتشر من ناحية أخرى”.

وتأمل الإمام بمراحل رحلة البابا أيضًا، وبشكل خاص، حقيقة أنه “سيذهب إلى أور، وهي المكان الذي وُلد فيه النبي إبراهيم وحيث يريد البابا إقامة لقاء بين الأديان”، مبينا أن “هناك لحظة مركزية للأخوة المتمثلة بإبراهيم تتحقق روحياً في هذه الرحلة”.

وذكر بالافيشيني، أنه علاوة على ذلك فـ”بالنسبة للمؤمنين المسيحيين واليهود والمسلمين، يمكن أن يكون هذا اللقاء أكثر أهمية من وثيقة الأخوة (التي وقعها البابا مع شيخ الأزهر) لأنها إشارة إلى جذور إبراهيم، إلى النبوة، إلى الصلاة الروحية التي توحدنا”.