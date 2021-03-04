دي مايو يعلن تدشين بوابة الكترونية لترويج اللغة والثقافة الايطالية عالميا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الخميس اطلاق “البوابة (الالكترونية) الإيطالية الجديدة لترويج اللغة الإيطالية والثقافة والإبداع في الخارج”، وهي متاحة باللغتين الايطالية الإنجليزية.

وأشار الى أن بوابة Italiana أداة مبتكرة لجمع وإبراز جميع أنشطة الخارجية الايطالية لترويج الثقافة الإيطالية في العالم”، التي تعتبر “أحد الخطوط الاستراتيجية لسياستنا الخارجية، لأن اللغة والثقافة هما الوسيلة التي تمر من خلالها قيمنا ورؤيتنا للعالم”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بأن المشروع “وُلد خلال المرحلة الأولى من وباء كوفيد-19، عندما أدركنا أن أسلوب الحياة الثقافية يجب أن يتغير جذريًا ، فإن حالة الطوارئ شكلت تحديًا لنا ولكنها قدمت لنا أيضًا فرصة”.

ولفت دي مايو الى أن وزارة الخارجية عملت على “إعادة احياء الانشطة الإيطالية ليس فقط من وجهتي النظر الاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية أيضًا”.

الرابط: https://italiana.esteri.it/italiana/