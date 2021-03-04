في قرار مفاجئ، زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي يعلن استقالته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي نيكولا تزينغاريتي في قرار مفاجئ الخميس استقالته من منصب السكرتير العام للحزب، بسبب خلافات داخلية واتهامه بعدم تنفيذ إدارة جماعية للحزب ومطالب بعقد مؤتمر وطني لانتخاب امين عام جديد.

وكتب تزينغاريتي في منشور على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك “نظرًا لأن الشخص المستهدف هو أنا ، ولحبي لإيطاليا وللحزب كان علي القيام بعمل لانهاء هذا الوضع”.

وكان تزينغاريتي قد صرح قبل أيام ردا على اتهامات من قادة تيار اصلاحي داخلي، “ما أقرأه لا يُصدق، فجميع القرارات المتعلقة بحكومة كونتي الثانية (بالتحالف مع حركة خمس نجوم)، والقانون الانتخابي المقترح، وإدارة أزمة فيروس كورونا و (دعم) تشكيل حكومة ماريو دراغي ، اتخذت بشكل جماعي من المكتب السياسي للحزب”.

ووفق استطلاعات توجهات الناخبين، يعتبر الحزب الديمقراطي القوة السياسية الثانية في ايطاليا بعد حزب الرابطة.