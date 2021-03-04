ايطاليا: 339 وفاة بكوفيد-19 وتواصل وتيرة الارتفاع في الاصابات بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية اليوم الخميس تواصل وتيرة الارتفاع في الاصابات بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب انتشار السلالات المتحورة، حيث تم تسجيل 22568 اصابة، غداة الاعلان أمس الاربعاء عن 20884 اصابة.

الوفيات المعلنة اليوم تبلغ 339 وفاة (أمس كانت 347)، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 98 الفا و974 شخص منذ بداية تفشي الفيروس في ايطاليا.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و999 ألفا و119.

وبناء على نتائج ما يقرب 340 ألف مسحة اختبار للكشف عن الفيروس، ارتفعت نسبة الحالات الايجابية الى عدد الاختبارات الى 6.7% بعد أن كانت أمس 5.8%.

وتماثل للشفاء 13488 شخصا بين أمس واليوم، وهو رقم يرفع العدد الإجمالي للمتعافين من الوباء إلى مليونين و453 ألفا و706.

الحالات الايجابية النشطة المؤكدة اليوم تبلغ 446 ألفا و439، مسجلة بذلك ارتفاعا في عدد الاصابات مقارنة بالامس بمقدار 9018 اصابة.