ايطاليا ترفض طلبا لأسترازينيكا تصدير لقاحات لاستراليا وتوضح الاسباب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت وزارة الخارجية الايطالية أنها رفضت منح أسترازينيكا إذن تصدير أكثر من ربع مليون جرعة من لقاحات كورونا فيروس الى استراليا، منوهة بأنها سمحت في وقت سابق لنفس الشركة، بالتشاور مع المفوضية الاوروبية، بتصدير كميات متواضعة مخصصة للبحث العلمي.

واشارت الخارجية الايطالية في مذكرة الخميس، الى أنه بحكم أن الطلب الأخير التي تلقته في 24 شباط/فبراير الماضي يتعلق 250700 جرعة من اللقاح، فانها اقترحت على المفوضية الاوروبية في يوم 26 من نفس الشهر عدم الموافقة على تصديرها الى استراليا.

وعزت الخارجية الايطالية قرارها الى استمرار نقص اللقاحات في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وتأخر امدادات أسترازينيكا، اضافة ارتفاع عدد جرعات اللقاح الخاضعة لطلب إذن التصدير مقارنة بكمية الجرعات المقدمة لإيطاليا، وبشكل أعم، لدول الاتحاد الأوروبي حتى الآن، كما أن الدولة المستفيدة (استراليا) ليست من بين الدول “الضعيفة” أمام خطر الجائحة.

وأشارت الى أن المفوضية الاوروبية صادقت على الاقتراح الإيطالي برفض منح إذن التصدير، وأخطرت وزارة الخارجية رسميًا استرازينيكا بقرار الرفض.