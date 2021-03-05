وزير خارجية فرنسا: تقارب تام للمواقف إزاء ليبيا مع نظيري الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه بالنسبة للملف الليبي، تمتلك إيطاليا وفرنسا “مواقف متقاربة تماما على غرار اتفاقيات عملية برلين”.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، مع الوزير لويجي دي مايو، أضاف لودريان “أؤيد بقوة ما قاله لويجي”.

وأردف: “نحن نؤيد بشكل كامل المهمة الموكلة للسلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة مع منتدى الحوار السياسي، ونأمل بشدة أن تكون التشكيلة الجديدة للحكومة بأسرع وقت ممكن، موضوع تصويت على الثقة من قبل مجلس النواب”.

وأشار باسم رئيس الدبلوماسية الفرنسية الى أن “الأمر يتعلق بحكومة انتقالية، مهمتها التحضير لانتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر”، ضامنا أن “فرنسا وإيطاليا مستعدتان لتقديم كل ما هو ضروري لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد”.

وأكد لودريان أن “إيطاليا وفرنسا ترغبان وتريدان انسحاب القوات الأجنبية، نزع سلاح الميليشيات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي”. واختتم بالقول “في ظل هذه الظروف ستستعيد ليبيا تضامنها، وحدتها واستقرارها”.