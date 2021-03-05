دي مايو: يحق حظر تصدير اللقاح للبلدان غير العرضة للخطر طالما تأخرت دفعاته لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه “طالما كانت هناك هذه التأخيرات في وصول دفعات اللقاحات، فمن الصواب أن تمنع دول الاتحاد الأوروبي الصادرات إلى البلدان غير المعرضة للخطر”، من قبل شركات إنتاجه.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تحدث الوزير دي مايو عن “الإجراء الذي روجت الخارجية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي” بخصوص منع تصدير 250 جرعة من لقاح شركة (أسترازينيكا) إلى أستراليا قائلا، إن “شركات الأدوية تأخرت في الإمدادات التي كفلتها للاتحاد الأوروبي، وليس فقط لإيطاليا، لجميع الدول الأعضاء، وهذه التأخيرات غير مقبولة بقدر ما تجعلنا نشعر بالقلق”.

وأكد الوزير “أقصى قدر من التضامن مع الدول التي تواجه صعوبات ومع الدول النامية”. لكنه أضاف، “في الوقت نفسه، يجب على إيطاليا وأوروبا أن تنتظر من شركات الأدوية احترام العقود التي وقعتها واحترام توقيت توريد هذه اللقاحات”.

وتابع لافتا الى أن بعض شركات الأدوية “تنتج اللقاحات على أراضينا، على أراضي الاتحاد الأوروبي”، وأن “هناك لوائح الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنه يمكن لأي بلد، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، أن يقترح منع تصدير اللقاحات تجاه الدول غير المعرضة للخطر”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه لهذا السبب “قررنا بالتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي عدم السماح بتصدير 250 ألف جرعة”، من لقاحات (أسترازينيكا). وأصر على أن “هذا ليس عملا عدائيا تجاه أستراليا، فلقد طبقنا ببساطة لائحة الاتحاد الأوروبي التي تمت الموافقة عليها في 30 يناير”.

وخلص دي مايو مشيرا الى أن هذا الإجراء، يأتي “في الوقت الذي تجتاج أوروبا بأكملها، السلالة الإنجليزية لفيروس كورونا”، وفي ظل “القلق من ارتفاع الإصابات”، بوباء كوفيد 19.