إيطاليا: أكثر من 24 ألف إصابة بكوفيد و297 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 24,036 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وحسب نشرة هيئة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة، فـ”منذ يوم أمس، تم تسجيل 297 حالة وفاة أخرى”، لـ”يرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 99,271 شخصاً منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19″.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إجراء 378,463 تحليل كشف عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، لتظهر أن انتشاره بلغ نسبة 6.35٪”.

وخلصت نشرة وزارة الصحة الى القول إن “عدد المرضى الذين تم نقلهم الى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات وصل الى 2525 مريضا”، وهم “بزيادة بحاصل 50 شخصاً”.