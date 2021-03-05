دي مايو: حاجة لآلية فعالة محورها إجراءات إعادة توطين المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أن هناك حاجة لوضع آلية فعالة تتمحور حول إجراءات إعادة توطين المهاجرين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بمقر وزارة الخارجية في روما، قصر (فارنيزينا) الجمعة، قال الوزير دي مايو إن من الضروري “تعزيز الحوار بين جميع الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى تسوية مرضية في المفاوضات بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”.

وتحدث رئيس الدبلوماسية الإيطالية للصحافة عن أحد الموضوعات التي كانت في لب المحادثات مع وزير الخارجية الفرنسي، وقال: “تعترف مقترحات المفوضية بأهمية الهجرة وبعدها الخارجي”، ومع ذلك “لا تزال إيطاليا مقتنعة بضرورة بذل الجهود أيضًا لتعزيز العناصر الأخرى في حزمة قوانين الهجرة، وإيجاد التوازن الصحيح بين المسؤولية والتضامن”.

وذكر دي مايو، أن “من الضروري إيجاد آلية فعالة تركز على إجراءات إعادة التوطين لإدارة الوافدين بعد عمليات البحث والإنقاذ “. واختتم بالأشارة إلى أن “هذا الموضوع يمثل أحد الجوانب الأساسية بالنسبة لنا، بقدر ما تمثله الحركات الثانوية بالنسبة لفرنسا”.